Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, genel ve yerel seçimlerin aynı gün yapılmasına yönelik tartışmalara ilişkin, “Demokrasi tasarruf edilecek bir alan değildir. Sandıktan tasarruf olmaz.” dedi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre Ekinci, Kuzey Kıbrıs TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin toplumsal güveni uzun süre önce kaybettiğini savunan Ekinci, ülkenin artık “erken seçim” değil, “gecikmiş seçim” sürecini konuştuğunu söyledi.

Ekinci, yeni doğan servisinde yaşananlar, üst düzey rüşvet iddiaları ve hayat pahalılığının yönetilme biçiminin hükümetin meşruiyetini yitirdiğini gösteren örnekler olduğunu ileri sürdü.

“Bu hükümet süt beyazdır dese toplum artık bunun altında bir şey arar. Çünkü güven kalmadı.” diyen Ekinci, toplumun geniş kesimlerinin güvenini kazanabilecek yeni bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

- “Seçimlerin aynı gün yapılması ne ekonomik ne de demokratik açıdan doğru”

Genel ve yerel seçimlerin aynı gün yapılmasının ne ekonomik ne de demokratik açıdan doğru olduğunu söyleyen Ekinci, seçmenin önüne aynı anda muhtar, aza, belediye meclis üyesi, belediye başkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin oy pusulalarının konulmasının karmaşa yaratacağını belirtti.

Geçmiş seçimlerde seçmenin sandıkta ortalama sekiz dakika kaldığını hatırlatan Ekinci, böyle bir sistemin seçmen iradesinin sağlıklı şekilde sandığa yansımasını zorlaştıracağını ifade etti.

Ekonomik sorunların temelinde kaynak eksikliği değil, kaynakların yanlış kullanılması olduğunu belirten Ekinci, Başbakanlık İletişim Merkezi yaklaşık 14 milyon 800 bin TL’lik kaynak ayrıldığını ama projenin hala hayata geçirilmediğini söyledi. Telekom Dairesi’nin dijital dönüşüm ihalesine de değinen Ekinci, şartnamelerde yer alan bazı düzenlemelerin yerli insan kaynağını dışladığını savundu.

- “Kuzey Kıbrıs belirli alanlarda uzmanlaşarak ekonomik sıçrama yapabilir”

Kuzey Kıbrıs’ın belirli alanlarda uzmanlaşarak ekonomik sıçrama yapabileceğini dile getiren Ekinci, dijital ekonomi, oyun sektörü ve siber güvenlik gibi alanların gençler için fırsat yaratabileceğini belirtti.

Sağlık sisteminin sürdürülebilir hale gelmesi için genel sağlık sigortasına geçilmesi gerektiğini söyleyen Ekinci, bu modelin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını ve kayıt dışılığı azaltacağını kaydetti.

Eğitimdeki sorunların da plansızlığın sonucu olduğunu savunan Ekinci, konteyner sınıflar, öğretmen eksikliği ve kalabalık sınıfların veri temelli planlama yapılmamasından kaynaklandığını söyledi.

Hayat pahalılığı ve kamu maliyesi tartışmalarına da değinen Ekinci, ilk fedakârlığın çalışanlardan değil siyasetten başlaması gerektiğini ifade etti; “Hayat pahalılığı konusunda ilk akla gelen memurun, emekçinin, çalışanın cebi olmamalıdır.” dedi.

TDP’nin ekonomi, sağlık, eğitim, dijitalleşme ve gençlik politikaları üzerinde çalıştığını belirten Ekinci, partinin yalnızca eleştiren değil, çözüm üreten bir anlayışla hareket ettiğini söyledi.