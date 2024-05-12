Başkent Lefkoşa’yı diaspora ana temasıyla çağdaş sanatla buluşturmayı hedefleyen Eklektik Manifest - Lefkoşa Bienalï'ne Giriş Projesi açılış gecesi dün akşam yapıldı.

Arkhe organizasyonu, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayesi, Vedat Kaner Vakfı ana sponsorluğu ve Pasha Group ile THY sponsorluğunda düzenlenen ve 22 Haziran’a kadar sürecek projenin açılış gecesinde LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ana sponsor Vedat Kaner Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeleri, Pasha Grup Başkan ve yöneticileri ile THY ülke müdürü, belediye meclis üyeleri, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

LTB açıklamasına göre, Arkhe tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek Eklektik Manifest’te 22 sanatçı, 6 istasyon ve kamusal alanlarda 8 sergi, 7 performans ve 5 panel yer alacak.

-Harmancı: “Diasporanın izlerini başkentimizde hissedecek ve yaşayacağız”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı Eklektik Manifest – Lefkoşa Bieanali’ne Giriş açılış gecesinde konuşmasında projenin en büyük hayallerinden olan Lefkoşa Bienali’nin ilk adımlarını teşkil ettiğini söyledi.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Lefkoşa Belediye Orkestrası ile LTB’nin Arkhe ile kültür, sanat ve arşiv alanında bir kurumsal yapıya daha kavuştuğunu dile getiren Harmancı, Arkhe’nin sadece etkinlik yapan değil aynı zamanda kültür politikaları da üreten ve bu kültür politikaları ile şehrin belleğinde iz bırakmayı hedefleyen çalışmalara sahip olduğunu belirtti.

Harmancı şöyle devam etti:

“Kültür sanat alanında uluslararası çapta bugüne kadar gösterdikleri başarı ve bu sanatçılarımızın çalışmalarının Lefkoşa’da olmasına büyük önem veriyoruz. Yaklaşık 40 gün boyunca diasporanın izlerini başkentimizde hissedecek ve yaşayacağız. Eklektik Manifest ile başlatacağımız bu evre hem Lefkoşa hem ülke kültür-sanat yaşamı için de mihenk taşlarından olacak…”

-Duranay

Arkhe Direktörü Halil Duranay da gecede gerçekleştirdiği konuşmasında ARKHE’nin temel misyonlarından birinin Lefkoşa için kültür politikaları üretmek olduğunu söyleyerek, bu açıdan önce Eklektik Manifest, sonrasında kurgulanacak olan Lefkoşa Bienali’nin bu misyonun en önemli hedefleri olacağını kaydetti.

Duranay “Bir Bienal’in ihtiyaçlarının ve handikaplarının farkındayız. Kent bu projeye ne kadar hazır, bunları görmek ve Bienal için stratejimizi oluşturmak için Eklektik Manifest projesini hayata geçirdik. Bienal için bir hazırlık projesi olan Eklektik Manifest’in bir stratejisi var. Her iki yılda bir gelecek olan Bienal’in ön hazırlığını oluşturacaklar.” şeklinde konuştu.