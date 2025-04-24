Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından bu yıl 26’ncısı düzenlenecek olan Geleneksel Eko Gün, 11 Mayıs 2025 tarihinde Büyükkonuk’ta gerçekleştirilecektir. Etkinlik öncesinde, Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu öncülüğünde, etkinlikte ürünlerini sergileyecek yerli üreticilerle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Bafra bölgesinde yer alan Bafra Halk Plajı’ndaki Bostan Beach Restoranı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Görüşmeye, festival komite üyeleri ile birlikte çok sayıda üretici katıldı. Buluşmada, organizasyon günü uyulması gereken kurallar, lojistik düzenlemeler ve katılım koşulları detaylı olarak ele alındı.

Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, toplantıda yaptığı konuşmada üretimin desteklenmesi ve sürdürülebilir kılınması adına yürütülen çalışmalara değinerek şu ifadelere yer verdi:

“Belediye sınırlarımız içerisinde farklı alanlarda üretim yapan birçok vatandaşımız var. Ancak ürünlerini tüketiciyle buluşturma ve pazarlama noktasında hala önemli eksiklikler söz konusu. Bu açığı kapatmak adına, yerel yönetim olarak üreticiye doğrudan temas sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz.”

Başkan Tuğlu, üreticilerin ürünlerini daha görünür kılmak ve doğrudan pazarlama imkânı sağlamak amacıyla, belediye tarafından yakın zamanda hayata geçirilecek üç önemli projeyi kamuoyuyla paylaştı:

Bafra Halk Plajı’nda yer alan Bostan Beach Restoranı’nın, yaz sezonunda yöresel ürün tanıtım ve satış alanı olarak değerlendirilmesi,

Büyükkonuk Piknik Alanı’nın düzenlenerek hizmete sunulması,

Tarihi Kemrli Konağı’nın kültürel ve turistik amaçla aktif kullanıma açılması.

Bu projeler sayesinde, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları çeşitlenecek; üreticiler ise ürünlerini aracısız bir şekilde tüketiciye sunma imkânı bulacaktır.

Toplantıda ayrıca, Eko Gün organizasyonunun yerel üretim kültürünü koruma, çevre dostu üretim modellerini teşvik etme ve kırsal kalkınmaya katkı sağlama amacı taşıdığı vurgulandı.