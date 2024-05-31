Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi “Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, komite bugün UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

“Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı”nı ele alarak madde madde görüşmeye devam eden komite yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında yapılan toplantıda CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Erkut Şahali; Komite Üyesi, UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı da yer aldı.

katıldı.

Komite toplantısına Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi ile Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği’nden yetkililer de katılarak görüşlerini sundu.