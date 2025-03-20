Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün “Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı görüştü.

Meclisten verilen bilgiye göre, saat 10.30’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay Başkanlığında toplanan Komite, gündemindeki “Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı birleştirilmiş şekilde ele aldı ve madde madde görüşmeye başladı.

Komitenin yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edeceği bildirildi.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği ve Mücevheratçılar ve Kuyumcular Derneği’nden yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu. Komite toplantısına ayrıca Halim Kahveciler ve Çağla Pehlivanoğlu da katıldı.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Hasan Taçoy da katıldı.