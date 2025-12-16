Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın 2026 Mali Yılı Yılı Bütçesi'ne ilişkin Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki görüşmeler devam ediyor.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı konuşmasına “Her dönem anlamını henüz bulamadıkları, neden bu kabine içine yerleştirildiğini bilemedikleri Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesini konuşmak zorunda kaldıkları" sözleriyle başladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan Solyalı, ekonomide Nobel ödülü kazanan Daron Acemoğlu’nun “ekonomik refahın; siyasi iktidarın nasıl örgütlendiği ve kurumların nasıl tasarlandığıyla ilgili olduğu” yönündeki görüşüne işaret etti.

Ekonomiden kaynaklanan sorunları çektiklerini kaydeden Solyalı, üretim kapasitesinin sınırlandırıldığını savundu. “Türk Lirası kullanımının bize yarattığı daralmayla alakalı herhangi bir adımınız var mı? Bizler bu yükün altında nasıl ezilmeyeceğiz?” diye konuşan Solyalı, bu konuda bir şeyler yapılıp yapılamayacağını sordu.

Yoksullaşmanın derinleştiğini savunan Solyalı, turizm ve yüksek öğrenim konusuna da değinerek, itibar kaybından dolayı yüksek öğrenimin artık riskli bir alan olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Solyalı, konuşmasında bazı İstatistik Kurumu verilerine de değinerek, “her yüz gençten 13'ünün işsiz olduğunu” söyledi. Enerji teşvikleri noktasında ödenen rakamları da ele alan Solyalı, “Nasıl bir destekle üreticiyi destekliyoruz?” diye sordu.

Ürün Solyalı, “Yarı yarıya düşen ihracatı desteklemiyoruz ve neden olduğunu bilmiyoruz. Zarar yazan şirketlerin neden zarar yazdığını bilmiyoruz, teşvik sistemimizde en büyük girdi maliyeti olan enerjiye ciddi destek veremiyoruz.” dedi. Solyalı, çek yasaklı tüzel ya da özel kişilerin piyasada zora sokulduğunu belirtti.

“Makasın ne kadar açıldığı ve bu dengesizliğin sosyal bir sorun haline gelmesi konusunda Ekonomi Bakanlığı'nın söyleyeceği bir şey yok mu?” ifadesini kullanan Solyalı, elektronik etiket sistemi konusunu da ele aldı.

Asgari ücret tartışmalarının her dönemin tartışmalarından biri olduğunu kaydeden Solyalı, alım gücünü dengeleyecek ve rahatlatacak bir formül ortaya konmadığını belirtti.

“Market fiyatlarının artışı denetleme noktasında bir yetki kullanmıyorsunuz. Asgari ücret artmadan market fiyatları artıyor" şeklinde konuşan Solyalı, Ekonomi Bakanlığı’nın bu konuda bir sorumluluğu olması gerektiğini dile getirdi.

Solyalı, “Ekonomi Bakanlığı, bizler için yok.” diyerek, eleştirilerini sürdürdü.

- Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesine değinerek, Türk Lirası kullanıyor olmaktan dolayı bütçe büyüklüğünün dolar bazında küçüldüğünü söyledi.

Bütçenin döviz bazında küçüldüğünü kaydeden Şahali, devletin tüm giderlerinin dövize duyarlı olduğunu kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın enerjiyle ilgili en küçük bir icraatı olmadığını savunan Şahali, bütçenin dolar bazında azaldığını yineledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun üretim yetersizliği nedeniyle dönüşümlü elektrik kesintileri yapmak zorunda kaldığını ifade eden Şahali, bütçenin sadece döviz kurlarında meydana gelen değişimden etkilenmediğini dile getirdi.

Şahali, teorik olarak enerji verimliliği, üretim yeterliliği ve arz güvenliği gibi konuların bu bakanlıkta konuşulması gerektiğini ifade etti.

“2026 bütçesinden bahsediyoruz. Bütçe 46 günde 90 milyon dolar küçüldü” diyen Şahali, bunun aynı zamanda yurttaşın cebindeki paranın da eridiği anlamına geldiğini dile getirdi.

“Bizim gözümüzle bakamıyorsunuz. Kendi gözünüzde sadece bu ülkenin mutlu bir azınlığını görüyor ve onlara hizmet edecek şekilde hareket ediyorsunuz.” şeklinde konuşan Şahali, daha açılmamış bütçede 90 milyon dolarlık kayıp yaşandığını dile getirdi.

Şahali, “Halkına düşman, kulakları sağır” olarak nitelendirdiği hükümetin 2025’ten 2026 yılına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni geçirmeye hazırlandığını ileri sürdü.