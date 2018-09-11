DÖVİZDE SON DURUM!

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum

Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle geçen haftanın son iki gününde düşüşe geçen dolar/TL dar bantta yatay seyrediyor.

Bankalararası piyasada dolar 6,45 civarında işlem görüyor. Dolar geçtiğimiz hafta cuma günü yüzde 2'yi aşan değer kazancı ile 6,60'dan yönünü aşağı çevirmişti.

Euro/TL de 7,50 seviyelerine yakın hareket ediyor. Sterlin ise 8.43 Liradan işlem görüyor.