Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Toplumsal Varoluş Derneği ve Her Daim Doğa Dostları tarafından "Ekosistem mühendisleri deniz çayırları" konusunda yarın saat 08.00-09.00 saatleri arasında bir seminer düzenleniyor.

Organizasyon Komitesi Başkanı Yusuf Şentuğ tarafından yapılan açıklamada, Mağusa Bandabuliya Kültür Merkezi’nde yer alacak seminerin, deniz çayırlarının ekosisteme sağladığı faydalar, onların önemi ve değerini fark ettirmek yanı sıra bu konuda bilinç oluşturma amacıyla organize edileceği belirtildi.

Seminerin, Biyolog, Deniz Bilimleri Uzm. Dr. Burak Ali Çiçek tarafından verileceğinin bildirildiği açıklamada, etkinliğe tüm yurttaşların ve ilgililerin davetli oldukları da ifade edildi.