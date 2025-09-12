Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması yapılıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında yargılanmasına bugün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Duruşmanın Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde (Silivri) saat 11.00'de başlaması beklenirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de duruşmayı yerinde takip etmesi ve ardından İmamoğlu'nu ziyaret etmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER'e 18 Eylül 2024'te başvuruda bulunuldu.

Bu ihbar üzerine 1 Ekim 2024'te savcılığa şikayet dilekçesi sunuldu.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında ilk duruşma - 1İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada savcılık İmamoğlu hakkında "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediyor.

DİPLOMA İPTAL SÜRECİ

Söz konusu şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden aldığı lisans diplomasının sahte olduğuna dair iddialar ve haberler üzerine şubat ayında soruşturma başlattı.

Soruşturma “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla başlatılırken, 24 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi'ne resmi yazı gönderildi.

5 Mart 2025'te İmamoğlu'nun ifadesi alındı ve İstanbul Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve savcılıkla iş birliği yaparak konuyu incelemeye aldığını açıkladı.

18 Mart 2025'te İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu 61'inci toplantısında, İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarının “yokluk” ve “açık hata” iddiasıyla iptal edilmesine karar verdi.

Üniversite, toplam 38 kişinin yatay geçişlerinin incelendiğini, 10 kişinin kaydının silindiğini ve 28 kişinin diplomalarının iptal edildiğini duyurdu.

Bu gelişme üzerine 8 Temmuz 2025'te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla yargılanacağı iddianameyi kabul etti.

İddianamenin kabul edilmesi sonrası İstanbul 5. İdare Mahkemesi İmamoğlu'nun yürütmenin durdurulması talebini temmuz ayı sonlarında reddetti.

İmamoğlu'nun diploma bilgileri 5 Ağustos'ta İstanbul Üniversitesi'nin veri tabanından silindi ve e-Devlet'te de görünmez hale geldi.

DİPLOMA İDDİANAMESİNDEN NELER YER ALIYOR?

Soruşturmanın ardından 8 Temmuz 2025'te kabul edilen iddianamede, İmamoğlu'nun "resmi belgede sahtecilik" suçuna iştirak ettiği, "hileli bir şekilde aldığı evrakı yüksek lisans amacıyla İstanbul Üniversitesi'ne, askerlik hizmeti amacıyla Milli Savunma Bakanlığı'na ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunarak kullandığı" iddialarına yer verildi.

İddianamede, bu nedenle "resmi belgede sahtecilik" suçunun zincirleme şekilde işlendiği öne sürüldü.

İmamoğlu'nun "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, ayrıca işlemiş olduğu "kasıtlı suç" nedeniyle hapis cezasına mahkum edilmesi halinde belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi de istendi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINI ETKİLEYEBİLİR

İmamoğlu'nun hapis cezasına mahkum edilmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için üniversite mezunu olma koşulu arandığı için açılan davanın sonucu kritik önemde.

Öte yandan CHP'nin 23 Mart'ta düzenlediği ön seçimde tek aday olan Ekrem İmamoğlu partinin cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti.