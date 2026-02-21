Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ektam Direnişi’nin 16’ncı gününde yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kamu ya da özel sektör ayrımı olmaksızın emekçilerin anayasal hakkı olan sendikalı olma mücadelesinin her geçen gün güçlenerek sürdüğü vurgulandı. Baskılara, görmezden gelinmeye ve yıldırma politikalarına rağmen dayanışmanın büyüdüğü ve sesin çoğaldığı ifade edildi.

Sendika, direnişin yalnızca bir iş yerinin değil, emeğin onurunu savunan herkesin mücadelesi olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Hak verilmez, mücadeleyle alınır. Biz birlikte oldukça ne emeğimizi değersizleştirebilirsiniz ne de dayanışmamızı yıkabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.