Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Lider Nikos Hristodulidis'in görüşmesi tamamlandı.
Ara bölgede BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne’nin konutunda yer alan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
Baş başa gerçekleşen görüşmenin ardından liderler herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erhürman’ın saat 13.30’te Cumhurbaşkanlığında basın açıklaması yapacağı duyuruldu.
BM Barış Gücü’nden de ileriki saatlerde yazılı bir açıklama yapılabileceği belirtildi.