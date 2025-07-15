Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri Ağı’na bağlı derneklere yönelik ziyaretlerini Girne’de sürdürdü

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Sibel Tatar ilk olarak Girne’de faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin Girne Şubesi’ni ziyaret ederek, dernek başkanı Ayşe Yıldırım ve yönetim kurulu üyelileriyle görüştü.

İkinci ziyaretini Emekçi Kadınlar Kooperatifi’ne gerçekleştirerek kooperatif başkanı Emel Kişi ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Sibel Tatar, ardından Kıbrıs Türk Yardımsever Kadınlar Birliği Başkanı Nefise Onuray ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Sibel Tatar'ın kooperatif ve birliklerin faaliyetleri hakkında bilgi aldığı ziyaretlerde yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde de bulunuldu.

Örgütlenmenin önemine işaret eden Sibel Tatar, sivil toplum örgütlerinin destekleriyle toplum temelli birçok projenin çok daha kısa sürede hayat bulduğuna dikkat çekti.

Sibel Tatar’a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt eşlik etti.