Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) “Başbakan Üstel’in kurultay terfi listesinin” onaylatıldığını savunarak, terfilerin yasa dışı olduğunu iddia etti.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu tarafından yapılan yazılı açıklamada, pazartesi günü saat 18.00’de Personel Şube Amirliği personelinin kuruma çağrılarak Genel Müdür odasına kapatıldığı, telefonlarına el konulduğu ve Başbakan Ünal Üstel’in “UBP kurultayına yönelik hazırladığı terfi listesinin” onaylattırılarak yürürlüğe konduğu iddia edildi.

“El-sen olarak, toplu iş sözleşmesinin ilgili maddesi ve terfi ilkeleri ihlal edilerek yapılan bu terfileri kabul etmemiz mümkün değildir. Toplu iş sözleşmesine göre terfi komisyonunun yazılı tavsiyesi yapılmadan onaylanması yasa dışıdır” denilen açıklamada, bu nedenle kurumun her bölümünde sıkıntıların ve personel arasında huzursuzlukların ortaya çıktığı kaydedildi.

Çalışma barışının bozulduğu ve UBP’nin kurum içerisindeki huzursuzluğun hat safhaya ulaşmasına sebep olduğunun savunulduğu açıklamada, “El-Sen her zaman olduğu gibi toplu iş sözleşmesi kurallarını hiçe sayarak terfileri siyasi çıkar ve UBP kurultayı hesaplarının Kıb-Tek’in içerisine girmesine seyirci kalmayacak yanlış kararlardan geri dönülmediği takdirde gerekli her türlü eylem ve yasal hakkımızı kullanacağımızı kamu oyuna saygı ile duyururuz” denildi.