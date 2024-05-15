Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Makine Mühendisleri Odası, Kalecik III Sözleşmesi hakkında hazırladıkları teknik raporu KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal’a sundu.

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Kalecik III Sözleşmesi ile ilgili basında yer alan açıklamaları sonrasında Sayıştay’ın kendilerinden ihbar şeklinde bir rapor hazırlamalarını istediğini anlattı.

KTMMOB'den yapılan açıklamaya göre, Kalecik III Sözleşmesi hazırlanırken yasal mevzuatın göz ardı edildiğini savunan Yarkıner, yaptıkları inceleme sonucunda KIBTEK’ten haksız kazanç elde edildiğini tespit ettiklerini söyledi.

Toplum menfaatine zarar veren yolsuzluklara karşı Makine Mühendisleri Odası olarak sessiz kalamayacaklarını belirten Yarkıner, “Bugün bu ziyaret ile bir ateş yakıyoruz” şeklinde konuştu.

-Tuğcu

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu da, 10 ay önce Kamu İhale Yasası’nda yapılan değişiklik ile AKSA firmasına ülkenin yüzde elli enerjisinin “peşkeş çekildiğini” savundu.

Tuğcu, Makine Mühendisleri Odası ile birlikte, imzalanan Kalecik III Sözleşmesi ile ilgili teknik bir rapor hazırladıklarını, sendika olarak toplum yararına yönelik mücadele ettiklerini söyledi.

Hazırladıkları raporu devletin üst düzey kurumlarına sunacaklarını belirten Tuğcu, enerji konusunda sendika olarak yürüttükleri mücadelede özellikle Makine Mühendisleri Odası’nın teknik açından desteğini gördüklerini vurguladı.

-Aysal

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal da, Makine Mühendisleri Odası ve ELSEN’in, yozlaşma ve kamu kaynaklarının heba edilmesi konusunda ortak bir mücadele zemini yaratmalarını önemsediklerini söyleyerek, teşekkür etti.

Soruşturmaların sonuçlanarak, yanlış yapanların bedellerini ödemesi gerektiğini belirten Aysal, bu mücadelenin tüm ülkeye yayılacak örnek bir dayanışma olmasını ümit ettiğini kaydetti.

Yolsuzluğun, yozlaşmanın, kamu kaynaklarının heba edilmesine karşı taraf olacaklarını ifade eden Aysal, Makine Mühendisleri Odası ve ELSEN’in yürüttüğü ortak mücadelenin yanında olacaklarını belirtti.

Aysal, Makine Mühendisleri Odası ve EL-SEN tarafından “yakılan bu ateşe” birliğe bağlı odaların da dahil olacağına ilişkin inancını dile getirdi.