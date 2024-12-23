 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), merkezi Cenevre’de bulunan Küresel Sanayi, Enerji ve Maden İşçileri Federasyonu İndustriALL’un Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan’ın konuşmacı olarak yer alacağı bir seminer düzenleyecek.

EL-SEN’den yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü KTÖS Konferans Salonu'nda yer alacak seminer saat 10.00'da başlayacak.

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EL-SEN’in de üyesi olduğu federasyon temsilcilerinden Özkan, “Küresel Sendikal Perspektifle Sürdürülebilir Enerji Politikaları ve Özerk Enerji Yönetimi” konulu sunum yapacak.