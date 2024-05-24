Dörter Mağusa Maratonu’nda “Adalet İçin Koşuyoruz” temasıyla düzenlenen halk koşusundan elde edilen gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre bağış çeki, Belediye Başkanı Süleyman Uluçay tarafından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya’ya takdim edildi.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, maratonun, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına geleneksel olarak devam etmesi için belediye olarak çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Dernek adına devam edecek tüm organizasyonlara belediyenin tüm imkanları ile yardımların süreceğini belirten Uluçay, katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, Dörter Mağusa Maratonu’nun, çok büyük bir uğraş ve gönüllülük sonucu gerçekleşen güzel bir organizasyon olduğunu belirtti.

Maraton koşularının, Lefkoşa için bir marka haline geldiğine işaret eden Karakaya, maratonun Mağusa’da da her yıl düzenlenmesi ümidini dile getirdi.

Karakaya, sürecin zor ve uzun olacağını bildiklerini ancak adalet ve Şampiyon Meleklerin anısını yaşatmak için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

-Öngün

Dörter Mağusa Maratonu Komitesi Başkanı Yetkin Öngün de, maratonun şehirde uzun soluklu olması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.

42 kilometrelik gerçek maraton etabı ile ülkede bir ilkin başarıldığını ifade eden Öngün, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin her daim yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Öngün, iş birliği ve destekleri nedeniyle kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.