Elektronik Etiket Sisteminin, 1 Şubat 2025'te yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Bu konuda genelge de yayınlanmasına rağmen uygulama henüz yürürlüğe girmedi.

Kıbrıs Genç TV’i muhabirinin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan edindiği bilgilere göre yarın toplanacak olan Bakanlar kurulunda elektronik etiket sistemi de görüşülecek. Elektronik etiket sistemiyle ilgili gelinen son aşamanın ise Çarşamba günü basınla paylaşılacağı aktarıldı.

Daha önce açıklanan ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgede, elektronik raf etiketinde ürünün adının, barkodunun, satış fiyatının, son fiyat değişiklik tarihinin ve ürünün menşeinin yazılması gerektiği belirtilmişti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, elektronik etiketle yıllık yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ithalatın karşılığındaki perakende satış piyasasının denetimini sağlamayı hedeflediklerini duyurmuştu.

Elektronik Etiket Sistemi İle Denetim Mekanizmasının Önemi Bir Kez Daha Ön Plana Çıkmış Olacak. Bu Sistemle Haksız Kazancın Önüne Geçilmesi Planlanıyor.

Bakanlık Haksız Kazancın Önüne Geçilmesi İçin Sistemin Uygulanması Gerektiğinin Altını Çiziyor.