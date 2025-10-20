Emekli Büyükelçi Ozan Ceyhun, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yaptığı değerlendirmede, sonucun Türkiye karşıtı bir mesaj olmadığını belirterek, “Asıl mesaj UBP’ye verildi” dedi.
Emekli Büyükelçi Ozan Ceyhun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında sosyal medya hesabı X üzerinden dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Ceyhun, seçim sonuçlarının ardından Türkiye’de yapılan bazı yorumların, Kuzey Kıbrıs’a ve Kıbrıslı Türklere karşı ne kadar yüzeysel bir bakış açısına sahip olunduğunu gösterdiğini ifade etti.
Paylaşımında, “KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimi ardından okuduğum bazı yorumlar Türkiye’de bazı kesimlerin Kuzey Kıbrıs’a, Kıbrıslı Türklere ve 1974 sonrası adaya yerleşen KKTC vatandaşlarına ne kadar ‘Fransız kaldıklarını’ göstermekte” diyen Ceyhun, şu değerlendirmelerde bulundu:
- “Seçim sonucunu T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı zafer diye pazarlamaya çalışanlar ucuz hesaplar peşindeler.”
Ceyhun, KKTC’de seçmenlerin büyük çoğunluğunun hangi adayı seçerse seçsin, Ankara ile sıkı bir istişare içinde çalışılacağına inandığını vurguladı.
“Kimse yanlış rüya görmesin” ifadelerini kullandı.
- Seçim sonucunun tamamen KKTC iç politikasıyla belirlendiğini belirten Ceyhun, iki adayın da vatandaşın günlük sorunlarına çözüm odaklı vaatlerde bulunduğunu, iktidardaki koalisyonun adayının bu açıdan dezavantajlı olduğunu söyledi.
Ayrıca, hem Kıbrıslı Türk hem de ‘Türkiyeli’ seçmenlerin ve özellikle çok sayıda UBP seçmeninin bu sonucu belirlediğini ifade etti.
- Yeni Cumhurbaşkanı nedeniyle endişe duyanlara da seslenen Ceyhun, “Türkiye-KKTC Gemisi’nin rotası değişmez” diyerek iki ülke ilişkilerinin istikrarlı şekilde süreceğini vurguladı.
- Son olarak, seçimin en önemli mesajının Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) verildiğini belirten Ceyhun, “UBP’li seçmen artık eski ve yıpranmış kadroları değil, genç, dinamik ve başarılı isimleri görmek istiyor” dedi.