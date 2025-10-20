Emekli Büyükelçi Ozan Ceyhun, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yaptığı değerlendirmede, sonucun Türkiye karşıtı bir mesaj olmadığını belirterek, “Asıl mesaj UBP’ye verildi” dedi.

Emekli Büyükelçi Ozan Ceyhun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında sosyal medya hesabı X üzerinden dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Ceyhun, seçim sonuçlarının ardından Türkiye’de yapılan bazı yorumların, Kuzey Kıbrıs’a ve Kıbrıslı Türklere karşı ne kadar yüzeysel bir bakış açısına sahip olunduğunu gösterdiğini ifade etti.

Paylaşımında, “KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimi ardından okuduğum bazı yorumlar Türkiye’de bazı kesimlerin Kuzey Kıbrıs’a, Kıbrıslı Türklere ve 1974 sonrası adaya yerleşen KKTC vatandaşlarına ne kadar ‘Fransız kaldıklarını’ göstermekte” diyen Ceyhun, şu değerlendirmelerde bulundu: