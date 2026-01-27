Eski Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Başbakan Ünal Üstel’in Cumhuriyet Meclisi’nde “Yargıya ve polise tam yetki verdik” açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Dizdarlı, Başbakan’ın kullandığı ifadelerin Anayasa’ya aykırı olduğunu vurguladı.

Dizdarlı açıklamasında, Anayasa’nın 136’ncı maddesi uyarınca yargıçların görevlerini bağımsız şekilde yürüttüklerini hatırlattı. Yargıçların kararlarını yalnızca Anayasa’ya, yasalara, hukuk ilkelerine ve vicdani kanaatlerine göre verdiğini belirten Dizdarlı, hiçbir makamın, organın veya kişinin yargıya talimat veremeyeceğini, genelge, tavsiye veya telkinde bulunamayacağını ifade etti.

Açıklamada ayrıca, görülmekte olan davalar hakkında Cumhuriyet Meclisi’nde soru sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya demeç verilemeyeceği hatırlatılarak, yasama ve yürütme organlarının mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğunun altı çizildi.

Başbakan Üstel’in “Yargıya yetki verdiği” yönündeki ifadesine dikkat çeken Dizdarlı, yargının görevini yerine getirmesi için Başbakan’ın ya da herhangi bir makamın “yetki vermesine” ihtiyaç olmadığını belirtti. Yargı bağımsızlığının, hukuk devletinin temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden Dizdarlı, Başbakan’ın sözlerinin “yanlış algı yarattığını” ve Anayasa’nın öngördüğü ilkelere aykırı olduğunu söyledi.

Dizdarlı açıklamasını, “Umarım Sayın Üstel, günün heyecanına kapılarak sarf ettiği bu sözlerin yanlış ve hatalı olduğunu sakin bir şekilde düşündüğünde idrak eder” ifadeleriyle tamamladı.