Meteoroloji Dairesi, en fazla yağışın metrekareye 56 kilogram ile Beylerbeyi'ne düştüğünü belirtti.

Meteoroloji Dairesi tarafından dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında metrekare başına kaydedilen yağış miktarlarına göre,

Beylerbeyi 56, Akıncılar 45, Dörtyol ve Lapta 43, Karaoğlanoğlu 38, Salamis 36, Alsancak ve Selvilitepe 34, Kozanköy ve Mağusa 32,

Geçitkale , Sandallar, Çayönü ve Doğancı 30, İskele 29, Girne ve Çamlıbel 27, Kalkanlı 25, Beyarmudu 23, Esentepe, Gaziveren ve Taşpınar 22, Ercan 21, Lefkoşa, Gönyeli, Alevkayası, Akdeniz ve Koruçam 20 kilogram, diğer bölgeler de 19 kilogramın altında yağış aldı.