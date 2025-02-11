KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 87 kg ile Beylerbeyi’nde kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

DiCarlo İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu temsilcileriyle bir araya geldi DiCarlo İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu temsilcileriyle bir araya geldi

“Beylerbeyi 87 kg/m², Taşkent  58  kg/m², Boğaz 57  kg/m², Girne 46 kg/m², Alevkaya 40  kg/m², Esentepe 34  kg/m², Karaoğlanoğlu 25 kg/m²,  Kozanköy, Lapta 18 kg/m², Selvilitepe, Sipah, 17  kg/m², Yenierenköy 15 kg/m², Balıkesir 14 kg/m², Gönyeli 13 kg/m², Alsancak 12 kg/m²”

Diğer yörelere ise 0.1 ile 10 kg/m² arası yağış düştü.