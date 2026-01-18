Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 21 kg ile Beylerbeyi’nde kaydedildiğini açıkladı.

Daire tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Beylerbeyi’ni metrekareye 16 kg ile Taşkent,14 kg ile Mağusa, 13 kg ile Boğaz ve Lefkoşa, 12 kg ile de Alayköy takip etti.

Esentepe, Zaferburnu, Sipahi, Alevkayası ve Yenierenköy’de metrekareye 11 kg yağış ölçülürken, Kaleburnu ve Dipkarpaz merekareye 10 kg yağış aldı.

Beyarmucu, Akıncılar, Dğirmenlik ve Balıkesir’e metrekareye 7 kg yağmur düşerken Alsancak, Ercan, Girne, Gönyeli ve Mehmetcik’te ölçülen yağış miktarı metrekareye 6 kg oldu.

Yağış alan diğer yörelerde ise metrekareye 0.3 ile 5 kg arasında yağmur kaydedildi.