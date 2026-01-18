Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) “Kadınların Çalışma Ve Aile Hayatı” konulu panel düzenledi.

KIBTES’ten verilen bilgiye göre panel dün KIBTES Merkez Binası’nda gerçekleştirildi ve kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ile iş ve aile yaşamı arasındaki denge ve yaşanan zorluklar ele alındı.

Panel moderatörlüğünü KIBTES Genel Sekreteri Özlem Yasemin Karakuzu’nun yaptığı programa; Prof. Dr. Sibel Dinçyürek, Doç. Dr. Figen Y. Lesinger ve Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın konuşmacı olarak katıldı.

Panelistler, çalışma hayatında kadınların karşılaştığı güçlükler, aile sorumluluklarının iş yaşamına etkileri ve bu alanlarda yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcıların soruları ve katkılarıyla panel karşılıklı görüş alışverişi şeklinde sürdürüldü.

Panel programının sonunda katılımcılara belgeleri verildi.