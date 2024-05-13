KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 65 kilogramla Sandallar’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Sandallar 65 kg/m², Akdoğan 51 kg/m², Dörtyol 48 kg/m², Mağusa 46 kg/m², İskele 39 kg/m², Kırıkkale 30 kg/m², Dipkarpaz 29 kg/m², Gemikonağı 26 kg/m², Çayönü 24 kg/m², Geçitkale, Salamis 23 kg/m²”

Diğer yörelere ise 22 ile 0,3 kg/m² arası yağış düştü.