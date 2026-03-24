Ülkede son 24 saatte en fazla yağış metrekarede 27 kilogramla Tatlısu’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatteki yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı.

Buna göre, Girne’ye 21, Esentepe ile Alevkayası’na 17, Türkeli ile Zafer Burnu’na 16, Mallıdağ ile Alsancak’a 13 ve Selvilitepe’ye 12 kilogram yağış düştü.

Kozanköy’de 11, Karaoğlanoğlu ile Çayırova’da 10, Akıncılar, Güzelyurt, Kalkanlı, Doğancı ile Lapta’da 8, Mağusa, Taşpınar ile Dörtyol’da 7, Gaziveren, Zümrütköy, Taşkent, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Lefke’de ise 6 kilogram yağış ölçüldü.

Yeşilırmak, Çamlıbel, İskele ve Balıkesir’e 5 kilogram yağış düşerken, diğer bölgelerde ise 0.2 ile 4 kilogram arasında yağış kaydedildi.