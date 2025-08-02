Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı tekrar faaliyete geçti ve yanardağın püskürttüğü küller 18 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Endonezya Jeoloji Ajansına göre, yanardağ ilk küllerini dün püskürtmeye başlattı ve bu küller 10 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Bu sabah tekrar yanardağdan püsküren küllerin yüksekliği ise 18 kilometreye çıktı ve çevredeki köyler küllerle kaplandı.

İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, çevredeki turistlere bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı.

Yanardağın 18 Haziran'daki patlaması sonrası alarm durumu en üst seviyeye çıkarılmış ve yasak bölge kapsama alanı 7 kilometreye genişletilmişti.

1584 metre yüksekliğindeki "Lewotobi Laki-Laki", bölgede "Lewotobi Perempuan Dağı" ile "ikiz yanardağ" olarak biliniyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın Kasım 2024'te patlaması sonucu 9 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.