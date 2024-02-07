Dört kurum, işbirliğinde engellilerin günlük karşılaştığı sorunlar hakkında farkındalık yaratmak amacıyla sergi düzenlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı, engellilerin günlük karşılaştığı sorunları konu alan ‘‘Engeli Yaşamak’’ Projesini hayata geçiriyor.

Kültür Dairesi tarafından desteklenen proje kapsamında , engellilerin günlük hayatta karşılaştığı sorunları ve yaşam mücadelesini anlatan bir fotoğraf sergisi açılacak.

Fotoğraf çekim sürecine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler de yer alacak.

Bu arada, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği Başkanı Ramadan Gümüşok ile Cumhurbaşkanı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın arttırılmasına katkı sağlayacak her türlü projede Bakanlık olarak yer almaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

-20 engelli daha istihdam edilecek

Engelli bireyleri çalışma yaşamına dahil etmek ve sosyal hayata uyumlarını daha da güçlendirmek amacıyla, Bakanlık olarak somut adımlar atmayı arzuladıklarını kaydeden Gardiyanoğlu, 30 engellinin kamuya istihdam edildiğini 20 engellinin daha istihdam edileceğini söyledi.

Engelliler Dairesi'nin kurulması için ilgili sivil toplum örgütleri ile çalışmaların sürdüğünü kaydeden Gardiyanoğlu, özel gereksinimli bireylerin, hayatta daha bağımsız daha özgür bireyler olarak gelişmeleri yönünde çalıştıklarını vurguladı.