Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde Fransız “TOTAL” şirketi ile birlikte faaliyet gösteren ENI şirketinin, üç yıl içerisinde Güney Kıbrıs doğal gazının elde edilmesini planladığı belirtildi.

Politis gazetesi ENI şirketinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 6’ıncı parselde yer alan ve daha yeni keşif olan “Kronos” (Kronos 1 ve Kronos 2) yatağına ilişkin planlarının, 12’inci parseldeki “Afrodit” yatağının geliştirilmesi planlarından daha ileri aşamada olduğunu yazdı.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun geçtiğimiz Perşembe günü Milano’ya gittiğini, Cuma günü ise bu amaç için görüşmelerde bulunduğunu yazan gazete ENI şirketinin, Güney Kıbrıs’taki yatakların hızlı bir şekilde geliştirilmesi planını hazırladığını ve bunu ileriki günlerde Rum hükümetine de sunacağını belirtti.

ENI’nin planının, bahse konu yatakların 2026 yılı sonu ve 2027 yılı başları gibi zaman takvimiyle hızlı bir şekilde değerlendirilmesini öngördüğünü belirten gazete ENI CEO’su Claudio Descalzi’nin, Nisan ayı sonunda,Enerji Bakanı Papanastasiu ile Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un da hazır bulunduğu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmeyi de anımsattı.

Gazete bu görüşme sırasında ENI’nin sözlü olarak planlarından söz ettiğini yazdı.