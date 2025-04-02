EOKA’nın silahlı eyleme başlama tarihi olan 1 Nisan 1955’in yıldönümü nedeniyle Güney Kıbrıs genelinde dün çeşitli törenler düzenlendi.

Törenler ve yapılan açıklamalar Rum basınında geniş yer aldı. Alithia gazetesi “1 Nisan 1955’ten Bu Yana 70 Yıl-Kıbrıs, Kurtuluş Mücadelesinin Başlamasını Αyinler ve Etkinliklerle Kutladı” başlıklarıyla verdiği haberinde, EOKA’nın kuruluşuna ilişkin ilk etkinliğin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de katıldığı Güney Lefkoşa’daki “Apostolos Varnavas Kilisesi"nde düzenlenen ayinle başladığını yazdı.

Ayinin, Rum Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios tarafından yönetildiğini yazan gazete, Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun da ayine katıldığını belirtti.

Habere göre, DİKO Avrupa Parlamentosu Milletvekili Kostas Mavridis, yaptığı konuşmada “1 Nisan’ın, kendine has anlamıyla, çağdaş Kıbrıs tarihinin en önemli olayı olduğunu” ifade etti.

Kostas Mavridis, EOKA mücadelesinin siyasi partilere, derneklere değil, EOKA mücadelecilerinin vatan için ölmesi nedeniyle halka ait olduğunu söyledi.

Mavridis, “Başpiskopos Makarios’un siyasi liderliği ve Yeorgios Grivas'ın askeri liderliğiyle, EOKA’nın dillere destan olduğunu ve bütün bir halkı büyülediğini” de savundu.

Etkinliklerin bir sonraki durağının ise cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarlarına yönelik ziyaret ve etkinliğin olduğunu yazan gazete, buradaki etkinliklere, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Hartsiotis, Eğitim Bakanı Athina Mihailidu, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Yoannis Papameletiu ve vatandaşların katıldığını belirtti.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı dün öğleden sonra ise “EOKA 1955-59 Mücadelesi” dernekleri ve örgütleri tarafından organize edilen “Tasos Papadopulos-Eleftheria” kapalı spor salonundaki etkinliğe katıldı.

Hristodulidis burada yaptığı konuşmada, bir çözümün sürdürülebilirliğinin, öncelikle, bireylerin tarihi kimliğe saygı duymasından geçtiğini, bunun için de derin tarih bilgisine gerek olduğunu ifade etti.

Konuşması sırasında tarihsel değerlendirmelerde bulunan Hristodulidis, “70 yıl önce Kıbrıs Helenizmi için yeni bir dönemin başladığını” söyledi.

Limasol ve Baf’ta yapılan törenlere de yer verirken, bu şehirlerde ayinlerin de düzenlendiğini yazan gazete, Yorgos Grivas Digenis’in Limasol’daki mezarının da ziyaret edildiğini belirtti.

Habere göre, Yunanistan Eğitim Bakanının talimatıyla dün Yunanistan’daki okullarda “EOKA’nın kuruluşunun” kutlandığını kaydetti.

Politis gazetesi, “Kıbrıs 1 Nisan’ı Andı” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in açıklamalarına yer verdi. Habere göre, Hristodulidis, “EOKA mücadelesiyle haklı olarak gurur duyduklarını, bugün var olmalarının nedeninin de bu olduğunu söyledi. Sahip oldukları en önemli unsurun, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin nedeninin de bu olduğunu” ifade etti.

Hristodulidis sözlerinin devamında, “70 yıl sonra, bu mücadelenin kahramanlarının mücadelelerini haklı çıkaramadıklarını, bu mücadeleyi de haklı çıkarmak için ellerinden geleni yapma sorumluluklarının bulunduğunu” söyledi.

Hristodulidis, bu mücadeleyi haklı çıkaracak unsurun, ülkenin özgürleştirilmesi olduğunu ifade etti.

Meclis Başkanı Annita Dimitriu ise yaptığı açıklamada “Yunanistan ile birleşme ve kendi kaderini tayin hakkı yönündeki tüm halkın çığlığının, Kıbrıs tarihinin en parlak sayfalarını yazılmasına neden olduğunu” söyledi.

Dimitriu, “EOKA’nın 70 yılında, her yıl olduğu gibi, bugün de mücadelecileri anmak için toplandıklarını” belirtirken “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kararlılıkla, samimiyetle ve sorumlulukla korunması gerektiğini” ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ise ilgili haberi “Kıbrıs 1 Nisan 1955’i Andı” başlığıyla verdi.