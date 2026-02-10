İngiltere Kralı Charles, Epstein skandalıyla ilgili ilk kez açıklama yaparak, Andrew Mountbatten-Windsor hakkındaki iddiaları değerlendiren polisi desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

BBC’nin aktardığına göre Buckingham Sarayı sözcüsü, "Kral, sözleri ve benzeri görülmemiş eylemleriyle, Mountbatten-Windsor'ın davranışlarıyla ilgili iddialara ilişkin derin endişesini açıkça ortaya koydu" dedi.

Sözcü, "Söz konusu iddialar Mountbatten-Windsor'ın ele alması gereken konular olsa da, Thames Valley Polisi bize başvurursa, beklendiği gibi onları desteklemeye hazırız" dedi.

Buckingham Sarayı, Andrew Mountbatten-Windsor ile ilgili soruşturmalarda polisi "desteklemeye hazır" olduğunu açıkladı.

Polis yetkilileri, Andrew Mountbatten-Windsor'un ABD'de cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile gizli bilgileri paylaştığı iddiasıyla monarşi karşıtı cumhuriyetçi grup Republic tarafından yapılan şikayeti değerlendirdiğine dair açıklama yapmıştı.

ABD hükümeti tarafından yakın zamanda yayınlanan e-postalara göre, eski prens olduğu düşünülen bir gönderici, Singapur, Hong Kong ve Vietnam'a yaptığı ziyaretlerin raporlarını ve yatırım fırsatlarının gizli ayrıntılarını aktarmıştı.

Ticaret elçileri resmi ziyaretleriyle ilgili hassas, ticari veya siyasi bilgiler konusunda gizlilik yükümlülüğüne sahip.

2001 ile 2011 yılları arasında ticaret elçisi olarak görev yapan eski York Dükü Andrew, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Mountbatten-Windsor, herhangi bir suçu olduğunu sürekli reddetti. Epstein dosyalarında adının geçmesi, suistimal göstergesi olarak değerlendirilmiyor.

Galler Prensi William ve Prenses Kate, ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı son Jeffrey Epstein belgeleriyle ilgili ilk değerlendirmelerinde, gelişmelerden "derin bir kaygı duyduklarını" ifade etti.