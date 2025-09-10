Kıbrıs Genç TV ekranlarında Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu Er Meydanı programına konuk olan T&T Havalimanı İşletmecisi ve iş insanı Emrullah Turanlı, Ercan Havalimanı’nın inşaat süreci ve otopark ücretleri konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Ercan’ın geç bitmesinde benim suçum yok”

Ercan Havalimanı’nın 10 yılda tamamlanmasıyla ilgili eleştirilere değinen Turanlı, sürecin uzamasının kendi sorumluluğunda olmadığını, ihaledeki eksiklikler ve bürokratik engeller nedeniyle inşaatın geciktiğini ifade etti.

Turanlı, “Ercan’ı devraldığımız dönemde 128 milyon euro peşin ödeme yaptık. Ayrıca her yıl yaklaşık **30 milyon euroyu devlete aktarıyoruz. Dünyada gelirinin yüzde 52’sini devlete ödeyen başka bir havaalanı yok. Bu yüzden suçlamalar doğru değildir” dedi.

Gecikmenin en büyük nedenlerinden birinin pist üzerindeki uçak bakım hangarı olduğunu söyleyen Turanlı, “Bir hangarı yıkmak için beş yıl mahkemelerde süründüm. O dönemin Bakanı Hasan Taçoy sorumluluk alarak hangarı gece yarısı yıktırdı” diyerek yaşanan süreci anlattı.

Siyasiler ve basına eleştiri

Programda zaman zaman duygusal anlar da yaşayan Turanlı, siyasilerin ve medyanın iş insanlarını hedef gösterdiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Ben delikanlı gibi geldim, yatırım yaptım. Kıbrıs halkı benim canlarımdır, onlar için kazandırdım. Ancak sürekli hedef gösterilmek ve haksız eleştirilere maruz kalmak üzücü.”

“Otopark ücretlerini biz değil, devlet belirliyor”

Turanlı’nın gündeme değindiği bir diğer konu ise Ercan Havalimanı’ndaki otopark ücretleri oldu. Eleştirilere yanıt veren Turanlı, fiyatların Türkiye’deki havalimanlarına kıyasla oldukça düşük olduğunu söyledi.

“Türkiye’deki havalimanı otopark ücretleri, Ercan’dakinin yaklaşık iki katıdır. Bizdeki fiyatlar bölge standartlarının altında” diyen Turanlı, fiyatların sözleşmedeki hükümler doğrultusunda belirlendiğini vurguladı.

Otoparkın T&T tarafından değil, başka bir kişi tarafından işletildiğini de belirten Turanlı, “Otopark gelirlerinin yüzde 40’ı T&T’ye kalıyor. Ancak şunu herkes bilsin ki otopark ücretlerini biz belirlemiyoruz. Bu tamamen devletin yetkisindedir” ifadelerini kullandı.

“Ercan, Kıbrıs halkı için bir değer”

Konuşmasının sonunda yatırımlarının temel amacının Kıbrıs halkına hizmet etmek olduğunu dile getiren Turanlı, “Ercan Havalimanı, bu ülkenin dünyaya açılan kapısıdır. Biz burayı sadece ticari bir işletme olarak görmedik, aynı zamanda halkın gurur duyacağı bir proje olarak gördük” dedi.