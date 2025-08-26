Tuğba Aslan, 22 Ağustos’ta Ercan Havalimanı’nda X-Ray cihazından geçerken valizinde ve çantasında çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalandı. Zanlının turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığı, ele geçirilen 118 hap ile öğütücü ve tüp gibi maddelerin incelenmek üzere analize gönderildiği belirtilirken, mahkeme zanlının 7 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Ercan Havalimanı’nda uyuşturucu haplarla yakalanan Tuğba Aslan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Dilruba Kavuş, 22 Ağustos 2025 tarihinde Ercan Havalimanı Giden Yolcu Salonunda zanlının “Kale 8” olarak bilinen kontrol noktasındaki X-Ray cihazından geçtiği sırada beraberinde bulundurduğu orta boy gümüş renkli valizde, siyah renk gözlük kutusu içerisinde muhafaza edilmiş 1 adet mor desenli metal öğütücü ile 1 adet yeşil kapaklı şeffaf tüp içinde uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler tespit edildiğini söyledi.

Polis, ayrıca kahverengi kol çantasında bulunan 1 adet pembe renkli plastik kutu içinde 99 adet kırmızı, 14 adet pembe ve 5 adet beyaz hap bulunduğunu ve bunların emare olarak alındığını belirtti. Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis, muhaceret kontrolünde zanlının 19 Ağustos 2025 tarihinde turist vizesi ile KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Ele geçirilen maddelerin 3 günlük sürede analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını belirten polis, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.