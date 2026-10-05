Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, “uçuş emniyeti söz konusu olduğunda ticari kaygılar veya operasyonel aksaklıklar hiçbir şekilde insan hayatının önüne konulamaz. Havalimanı işletmecisi ve Sivil Havacılık Dairesi, bu anlayış doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu nedenle kamuoyunun müsterih olmasını ve Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen denetim, bakım ve onarım çalışmalarının ilgili kurumlar tarafından titizlikle yürütüldüğünü bilmesini isteriz” açıklamasında bulndu.

Bakanlık tarafından “Ercan Havalimanı 11R/29L pisti hakkında” yazılı açıklama yapıldı.

“Son günlerde Ercan Havalimanı 11R/29L pistiyle ilgili kamuoyuna yansıyan bazı iddialar ve uçuş emniyetine yönelik endişeler üzerine açıklama yapılması gerekli görülmüştür” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ercan Havalimanı 11R/29L pisti, ICAO Annex 14 kapsamında belirlenen standartlar ve KKTC Sivil Havacılık Dairesi tarafından hazırlanan ulusal mevzuat doğrultusunda, hem havalimanı işletmecisi hem de Sivil Havacılık Dairesi’nin ilgili birimi tarafından günde en az dört kez düzenli olarak kontrol edilmekte ve yapılan kontroller kayıt altına alınmaktadır. Gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen hasar ve eksikliklerin giderilmesi, havalimanı işletmecisi ile Sivil Havacılık Dairesi’nin koordinasyonu içerisinde yürütülmektedir”

Açıklaamda, geçtiğimiz Cuma gecesi bazı uçuşlarda yaşanan gecikmelerin nedeninin de, rutin denetimler sırasında tespit edilen bir hasarın, uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla ivedilikle giderilmesine yönelik gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları olduğu vurgulandı.

Dolayısıyla söz konusu gecikmelerin, uçuş emniyetinden taviz verilmesinin değil, uçuş emniyetinin önceliklendirilmesinin bir sonucu olduğu kaydedildi.

Bu çerçevede Pazar gününü Pazartesi’ye bağlayan gece 00.30-02.30 saatleri arasında ekipler tarafından gerekli bakım ve onarım çalışmaları sürdürüleceği belirtildi.

İvedilik arz eden herhangi bir durumun tespit edilmesi halinde ise ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli müdahale ve tedbirler gecikmeksizin uygulandığı bildirildi

Havacılıkta güvenlik ve emniyetin hiçbir şekilde tesadüfe veya ihmale bırakılması söz konusu değildir” denilen açıklama devam etti:

“Tespit edilen her türlü risk, ilgili mevzuat ve teknik prosedürler çerçevesinde değerlendirilmekte ve gerekli çalışmalar derhal başlatılmaktadır. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak açıkça ifade etmek isteriz ki; uçuş emniyeti söz konusu olduğunda ticari kaygılar veya operasyonel aksaklıklar hiçbir şekilde insan hayatının önüne konulamaz. Havalimanı işletmecisi ve Sivil Havacılık Dairesi, bu anlayış doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu nedenle kamuoyunun müsterih olmasını ve Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen denetim, bakım ve onarım çalışmalarının ilgili kurumlar tarafından titizlikle yürütüldüğünü bilmesini önemle rica ederiz.”