Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis bugün Ankara’da bir araya geliyor. Yapılacak görüşme, iki komşu ülke arasında ilişkileri geliştirmeye yönelik üst düzey bir diplomasi hamlesi olarak dikkat çekiyor.

Zirve kapsamında düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin altıncı toplantısında ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler ele alınacak; bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflenecek. Görüşmede, özellikle ticaret hacminin artırılması, bölgesel güvenlik meseleleri ve ortak projeler üzerinde değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

Diplomatik temasların gündeminde, iki ülke arasındaki uzun süredir çözüm bekleyen sorunlara dair somut adımlar atılmasının gerekliliği de yer alıyor. Ankara ve Atina arasındaki müzakere sürecinin uzun vadeli bir güven inşa etme çabasının parçası olduğu belirtiliyor.

Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerde ‘pozitif gündem’ diplomasisinin sürdürülmesi açısından önem taşıyor. Masada, önümüzdeki dönemde imzalanması planlanan iş birliği metinleri ve ortak stratejiler de yer alacak.

Erdoğan ile Miçotakis’in görüşmesi, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde son dönemde artan diplomasi trafiğinin bir parçası olarak değerlendirilirken, iki ülke liderleri arasında güven artırıcı adımların atılması umut ediliyor.

CNN GELİŞMELERİ "YUNANİSTAN İLE YENİ SAYFA MI?" BAŞLIĞIYLA VERDİ

Yunanistan 12 mil açıklamaları, Güney Kıbrıs ve İsraille kurulan ittifak tartışılırken, Atina'dan önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Erdoğan-Miçotakis bugün görüşecek.

Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına ise Yunan mevkidaşıyla başkanlık edecek. Neredeyse 2 yıl sonra ilk kez yapılacak Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına Yunan Başbakanı 8 bakanla katılacak.

Gelecek bakanlar arasında Türkiye'yi zaman zaman iç siyasette kullandığı açıklamaları ile gündeme gelen Savunma Bakanı Nikos Dendias olmayacak.