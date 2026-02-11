Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kabinede beklenen değişikliği gerçekleştirerek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine de Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi atadı.

11 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Erdoğan imzalı kararın başında, Tunç ve Yerlikaya'nın görevden aflarını istedikleri ve görevden af taleplerinin kabul edildiği belirtildi.

Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç, sosyal medyadan Erdoğan'a teşekkür etti.

Ancak iki isim de görevden aflarını istediklerine yönelik bir ifade kullanmadı.

Ali Yerlikaya, 4 Haziran 2023 tarihinde başladığı görevi Mustafa Çiftçi'ye devrettiğini belirterek "Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Yılmaz Tunç da aynı tarihte göreve başladığını hatırlattı ve şu ifadelere yer verdi:

"23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık.

"Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz."