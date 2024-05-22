Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikasına devam ediyor. Buna artık dur denilmesi gerekiyor." dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Romanya ile karşılıklı ticaret hacminin iki yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştığını, hedefin 15 milyar dolara ulaşmak olduğunu söyledi.

Romanya'da yaşayan Türk ve Türk-Tatar toplumlarını iki ülke arasındaki dostluk köprüsü olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, "Soydaşlarımızın Rumen toplumuyla uyum içinde yaşamalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna imkan sağlayan Rumen makamlarına teşekkür ediyoruz. Rumen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi bu vesileyle duyurmak istiyorum. Bu şekilde beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye-Romanya münasebetlerinin karşılıklı üst düzey ziyaretlerle her geçen gün geliştiğini müşahede ettiğini belirten Erdoğan, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son dönemde Romanya'ya yaptıkları ziyaretlerin faydalı olduğunu söyledi.

Başbakanlığı döneminde 2011 yılında Romanya ile Türkiye ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine taşıdıklarını hatırlatan Erdoğan, bugün de Romanya Başbakanı Ciolacu ile imzaladıkları ortak bildiriyle Türkiye-Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin tesisini temin ettiklerini bildirdi. Erdoğan, "Mekanizmanın ilk toplantısına başkanlık ettik. Bu sayede ilişkilerimizde yeni bir tarihi dönemeci daha almış olduk." diye konuştu.

- "Uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır"

Erdoğan, Ciolacu ile, ikili ilişkileri kapsamlı şekilde ele almalarının yanı sıra bölgede ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların en başında Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail zulmü geldi. İsrail mezaliminin durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenliğinin teminat altına alınmasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır. Ancak buna rağmen katliamın önüne geçecek adımlar halen atılmıyor. Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti, kendi vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikalarına devam ediyor. Buna artık dur denilmesi gerekmektedir. Müttefikimiz Romanya'nın da bu konuda sürdürülen uluslararası çabalara gereken katkıları vereceğine inanıyorum.

Görüşmelerimizde Ukrayna'da 3. yılına giren savaşın gidişatını da ele aldık. Türkiye, savaşın başlangıcından bu yana çatışmaların sona erdirilmesi, küresel gıda güvenliğinin temini ve Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin sağlanması konusunda önemli katkılar sundu, sunmaya devam ediyor.

NATO müttefikimiz, stratejik ortağımız ve Karadeniz'den komşumuz Romanya ile ilişkilerimizi, ülkelerimizin menfaatleri doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."

Konsey toplantısında alınan kararların ve imzalanan anlaşmaların hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bundan sonraki toplantının Bürkeş'te gerçekleştirileceğini söyledi.