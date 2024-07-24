TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Hatay'ın Türkiye'ye katılması ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yılını kutladı.

Akçay, "Kıbrıs bizim için jeopolitik önemi olan bir kara parçası değildir; Kıbrıs vatandır, Kıbrıs davasına sahip çıkmak her vatan evladının görevidir. Kıbrıs sorununun çözümünün vatan toprağından pay vermekle mümkün olacağını söyleyenleri, Kıbrıs Türklüğü tarihin tozlu sayfalarına gömmüşken bunları motive ederek yeniden siyaset sahnesine davet etmek, Kıbrıs davasına zarar verir." ifadelerini kullandı.