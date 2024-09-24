Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, F-16 modernizasyon projesinin, ABD ile savunma sanayi alanında yeni bir sayfa açmasını temenni ettiklerini söyledi. Amerikalı iş insanlarına, Türkiye'nin savunma sanayisi yatırımlarına katkı sağlayacak yeni ortaklıklar kurma çağrısında bulundu.

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanları ile bir araya gelen Erdoğan, ABD Ticaret Odası, ABD Türkiye İş Konseyi ile DEİK'e bağlı Türk-Amerikan İş Konseyine bu toplantıya vesile oldukları için teşekkür etti.

Erdoğan, artık bir gelenek haline gelen bu buluşmanın iki ülke iş çevrelerine yeni işbirlikleri ve ortaklıklar için önemli bir imkan sunduğuna inandığını belirterek, "Ekonomik ve ticari konular Amerika'yla münasebetlerimizin en önemli boyutlarından birini teşkil ediyor. Amerika son iki senedir en fazla ihracat yaptığımız ikinci, en fazla ithalat yaptığımız beşinci ülke oldu. İkili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 30 milyar doları aştı. Pek çok defa ifade ettiğim üzere ikili ticaret göstergelerini istikrarlı şekilde arttırmak için büyük bir potansiyele sahibiz." ifadelerini kullandı.