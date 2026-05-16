Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında bulunduğu Türkistan dönüşünde yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk dünyası içindeki yerine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin kendileri açısından en önemli başlıklarından birinin KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın toplantıya katılımı olduğunu belirterek, “Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin teşkilat faaliyetlerine katılımına büyük önem veriyoruz. Türk dünyası da üzerine düşeni yaparak Kıbrıs Türk halkını bağrına basıyor” dedi.

Erdoğan, Türk devletleri liderleriyle birlikte “Türkistan Bildirisi”ni imzaladıklarını da ifade ederek, dijitalleşme ve yapay zeka alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Türkiye’nin sonbaharda düzenlenecek 13’üncü Zirve ile dönem başkanlığını devralacağını kaydeden Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın daha ileri seviyelere taşınacağını ifade etti.