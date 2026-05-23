Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür, geçiş ve kavşak noktasıdır" dedi.

Erdoğan, bölgedeki son krizlerin Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim ettiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne yaptığı konuşmada, İstanbul'un enerji güvenliği, kaynak diplomasisi ve küresel iş birliğinin masaya yatırıldığı önemli bir buluşmaya ikinci kez ev sahipliği yaptığını söyledi.

Zirve vesilesiyle Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya uzanan coğrafyanın seçkin temsilcilerini Türkiye'de ağırladıklarını belirten Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde katılımcıları İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Değişen Küresel Manzarada Enerji Güvenliği: Bağlantısallık ve İşbirliği" temasıyla düzenlenen zirve boyunca düzenlenecek panel ve oturumların ülkeler ve sektör için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Erdoğan, ilki geçen sene başarıyla gerçekleştirilen zirvenin bu sene daha farklı konularla ikinci kez düzenlenmesinde öncülük eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ettiğini ifade etti.

Enerji, madencilik, kritik mineraller ile hidrokarbon alanlarında güncel meseleler yanında tehdit ve fırsatların da ele alınacağı zirvenin ülkeler arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesine katkı yapacağına inandığını belirten Erdoğan, bakanlarla birlikte tüm katılımcılara, kıymetli değerlendirmeleri için teşekkür etti.

- "Petrol ve doğal gaz halen stratejik kaynaklar olmaya devam ediyor"

Erdoğan, enerji arz güvenliğinin günlük hayattan uluslararası siyasete her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçtiklerini söyleyerek, "Enerji milli güvenliğin, kalkınmanın, bağımsızlığın ve bölgesel istikrarın merkezinde yer alan bir güç unsuru olma vasfını giderek perçinliyor. Petrol ve doğal gaz halen stratejik kaynaklar olmaya devam ediyor. Bu kaynaklara ulaşmak, bu kaynakları istikrarlı ve maliyet etkin şekilde temin etmek devletler için daha fazla önemli hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede son yıllarda yaşanan olayların bir taraftan enerji arz güvenliğinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koyduğunu, diğer taraftan ülkeler arasındaki bağımlılık ilişkisinin ulaştığı seviyeyi de gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı başladığında gündeme gelen ilk konulardan birinin enerji tedariki ile doğal gaz ve petrol hatlarının güvenliği olduğunu kaydetti.

Erdoğan, aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geldiğini söyleyerek, "Petrol ve doğal gaz fiyatlarında yüzde 50'lileri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı, enerji tedarikiyle ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor." diye konuştu.

Erdoğan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür, geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum."