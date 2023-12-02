Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi, ziyareti değerlendirdi.

2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı öngördüklerini aktaran Erdoğan, toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 55'e çıkardıklarını söyledi.

Bu oranla Türkiye'nin Avrupa'da beşinci, dünyada 12'nci sırada yer aldığının altını çizen Erdoğan, "Hitabımda ülkelerin iklim finansmanı kaynaklarına ve teknoloji transferi imkanlarına daha adil şekilde erişmeleri gerektiğine dikkat çektim. Ülkemizin, dünyamıza, doğamıza olan sorumluluğundan kaynaklanan bilinçle, küresel iklim eylemine katkı sunmaya devam edeceğinin altını çizdik. Ayrıca uluslararası topluma iklim değişikliğiyle mücadelede gereken dayanışmanın sergilenmesi çağrısında bulundum." dedi.