Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde katıldığı programında açıklamalarda bulundu.

İmralı Adası’nda tutuklu bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK’ya silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Önümüzde tarihi adım fırsatı var" dedi.

Yeni bir safhaya geçildiğini belirten Erdoğan, "İkircikli söylemlerle süreci zor sokan kimseyi Türkiye affetmeyecektir." diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'nin 40 yıllık terörle imtihanında çok ciddi zorluklarla karşılaştık. Terör tehdidi ülkemizde uzun yıllar siyaseti biçimlendirmek, siyasetçileri dar bir alan hapsetmek için bir sopa olarak kullanıldı. Bu topraklardaki ezeli ve ebedi kardeşliğimize gölge düşürmedik. Terör örgütünün bahaneleri ortadan kalktı. Sayın devlet Bahçeli'nin cesur inisiyatifi ile başlayan terörsüz Türkiye için artık yeni bir safhaya geçilmiştir. Süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecektir. Başlayan sürecin bütün unsurlarıyla yerine getirilip getirilmediğini titizlikle takip edeceğiz. Silah ve terör baskısı ortadan kalkınca siyasetin demokratik alanı daha genişleyecektir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

28 Şubat'ta yaşanan baskıları yeni neslin bilmediğini belirten Erdoğan, “28 Şubat mezaliminin Türkiye’de açtığı derin yaralar hala tam olarak iyileşmedi. Özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin 'Bitmedi şu mağduriyetiniz.' diyecek kadar küstahlaştıklarına şahit oluyoruz. 28 Şubat döneminde kılık kıyafeti veya fişlemeler nedeniyle disiplin soruşturması geçiren öğretmen sayısı 33 bin 500 civarındadır. 11 binden fazlası ceza aldı. Üniversite kapılarına kurulan adına ikna odası dedikleri psikolojik işkence odaları, kat sayı uygulaması, meslek liselerine yönelik adaletsizlikleri, 8 yıllık kesintisiz eğitim dayatmasını ve sayısız zorbalıkları bu ülke yaşadı gördü, çok acı biçimde tecrübe etti. Bunların sorumlusu sensin CHP. Siz yaptınız bunu. Ülkemiz ekonomisine maliyesi 380 milyar dolardır.” diye konuştu.