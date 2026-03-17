Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı.

AA’nın aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan altı kişiden aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de bulunduğu beşi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kuşadası Belediyesiyle bağlantılı "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan Ömer Günel, Mustafa Burak Gündeş, Meral Celep, Ferdi Zenginoğlu ve Hüseyin Kabasakal tutuklama, Ahmet Taşkan ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Günel, Gündeş, Celep, Zenginoğlu ve Kabasakal'ın tutuklanmasına, Taşkan hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.