Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Erdoğan, geçen yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Görüşmede Ege ve Doğu Akdeniz konularının açık ve samimi şekilde ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı, “Meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz değildir. Sayın Miçotakis ile bu konuda hemfikir olduğumuzu gördüm” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, iki ülke ilişkilerinde azınlıkların önemine de vurgu yaparak, tarihi sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi. Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim imkanlarından tam olarak yararlanması yönündeki beklentilerini Yunanistan Başbakanı ile paylaştığını aktardı.

Bölgesel gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı, İsrail’in Batı Şeria’da kontrolünü genişletmeye yönelik son kararlarını reddettiklerini söyledi. Miçotakis ile Gazze’deki ateşkes süreci ve barış planı başta olmak üzere güncel konuları değerlendirdiklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’de üstlendiği yapıcı rolün yalnızca bölge için değil, Yunanistan ve Avrupa’nın güvenliği açısından da önemli olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı, açıklamasını “İki komşu ve müttefik olarak işbirliğini esas alan bir anlayışla diyalog kanallarını açık tutmamız gerektiğine yürekten inanıyorum” sözleriyle tamamladı.