Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Görev Gücü'ne ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Bu işin modalitesi henüz netleşmiş değil. Çok katmanlı bir konu olduğu için kapsamlı müzakereler yapılıyor. Biz Gazze'ye bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan üç günlük ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

- "Eurofighter savaş uçaklarının satın alımı müzakereleri olumlu seyrediyor"

Erdoğan, Eurofighter uçaklarının satın alımına ilişkin şunları kaydetti:

"Katar ve Umman'da ayrıca savunma şirketlerimizin muhataplarıyla verimli görüşmeleri oldu. Milli Savunma Bakanımın eş güdümünde Katar ve Umman tarafıyla bir süredir devam eden Eurofighter savaş uçaklarının satın alımı konusunda muhataplarımızla konuyu ele aldık. Birçok teknik ayrıntıya sahip bu konuda yürüttüğümüz müzakereler olumlu yönde seyrediyor. Ziyaretimizin ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Gazze'deki ateşkesin muhafazasının sağlanıp sağlanamayacağı ve ihlallerin artması durumunda İsrail'e karşı nasıl bir uluslararası baskı kurulabileceğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Türkiye olarak ateşkesin sağlanabilmesi noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hamas tarafı ateşkese riayet ediyor. Hatta bu konuda kararlı olduklarını da açıkça ifade ediyorlar. İsrail ise ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere uluslararası toplumun, İsrail'in ateşkese ve anlaşmaya tam uyumunu sağlama noktasında daha fazla gayret etmeleri lazım. Bu süreçte İsrail'e yönelik yeterli diplomatik baskı şart." ifadelerini kullandı.

- "Gazze yeniden ayağa kalkacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın"

Erdoğan, "Bu ihlaller sürerken Gazze'ye yeterli insani yardım ulaştırılması ya da kentin yeniden inşası mümkün olabilecek mi?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Gazze yeniden ayağa kalkacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu noktada Gazze'ye yardımların kesintisiz erişimi çok önemli. Yardımlarımızı Mısır'a sevk etmeye asla ara vermedik, vermeyiz. Devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın bölgeye ulaştırdığı yardımları tırlarla Gazze'ye gönderiyoruz. 17'nci İyilik Gemimiz geçtiğimiz günlerde El-Ariş Limanına ulaştı. Gazzeli kardeşlerimiz, İsrail'in uyguladığı insanlık dışı abluka nedeniyle her şeye ihtiyaç duyuyorlar. Bundan daha doğal hiçbir şey olamaz. Bizler, onların ihtiyaçlarını karşılamak, Gazze'yi yeniden inşa ve ihya etmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Artık laf değil, icraat zamanı. Yaptırımlarla silah satışlarının durdurulmasıyla İsrail, verdiği sözü tutmaya zorlanmalı. Bunun adımlarını da atıyoruz. Atmaya da devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de konuşlandırılması planlanan güçle ilgili müzakereler hangi aşamada?" sorusunu, "Gazze'de vazife üstlenecek görev gücü ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Bu işin modalitesi henüz netleşmiş değil. Çok katmanlı bir konu olduğu için kapsamlı müzakereler yapılıyor. Biz Gazze'ye bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Şu anda altyapı çalışmalarımız da devam ediyor." şeklinde yanıtladı.