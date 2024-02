Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi’nde batan 6 mürettebatlı kargo gemisine ilişkin yaptığı açıklamada, mürettebatın bir an önce kurtarılması için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen yerel seçim öncesi mitinginde yaptığı konuşmada, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması sonucu meydana gelen maden kazası nedeniyle vatandaşlara ve işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaklaşık 9-10 milyon metreküp toprağın kaydığı bu afette 9 işçinin toprak altında kaldığının tespit edildiğini belirten Erdoğan, bakanlıklardan, kurumlardan, belediyelerden, ordudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından binlerce kişinin arama kurtarma faaliyetlerine destek verdiğini, ihtiyaç duyulan her türlü araç gerecin de bölgeye ulaştığını bildirdi.

Erdoğan, "İşçilerimizin konteyner ve araç içinde olmaları, kendilerine canlı ulaşma ümidimizi artırıyor. İnşallah toprak altından hayırlı haberler almayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'nde bugün içinde 6 kişilik mürettebatın bulunduğu kargo gemisinin battığını hatırlatan Erdoğan, "Dalgaların boyunun 3 metreye ulaştığı çok zorlu hava şartlarına rağmen bu kardeşlerimizin de bir an önce kurtarılması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten, kazadan muhafaza eylesin. Bir kez daha Erzincan'a, bilhassa da toprak kayması olan yerde yaşayan ve çalışan kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten, kazadan muhafaza eylesin." diye konuştu.