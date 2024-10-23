Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Saldırı sonrası şehit ve yaralıların bulunduğunu aktaran Yerlikaya, gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini, resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirtti.
Yerlikaya, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Editör: Kıbrıs Genç Tv