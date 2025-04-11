Erenköy Lisesi öğrencileri, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi tarafından düzenlenen "Ülkemi Tanıyorum" projesi kapsamında Girne bölgesini gezdi.

Gençlik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, 10-11 Nisan tarihlerinde düzenlenen gezide, öğrenciler Girne bölgesindeki birçok tarihi ve kültürel yeri ziyaret ederek, gözlem yaptı.

-Ozanoğlu: “Gençler projeden çok memnun kaldı”

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, gençlerin projeden çok memnun kaldıklarını belirterek, "Ülkemi Tanıyorum" projesinin ada genelinde devam edeceğini aktardı.

Ozanoğlu, projenin gerçekleşmesine katkı koyan Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’ne teşekkür etti.