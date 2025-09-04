Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eşitlik ve İnsan Hakları Sekreteri Sevgi Erhalaç, Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) yaşananların disiplin suçunun ötesinde, öğrencilerin haklarına, kadınların eşitliğine yönelik ağır bir ihlal ve istismar olduğunu iddia etti.

Erhalaç yaptığı yazılı açıklamada, konunun sadece bireysel bir taciz vakası olmadığını, aynı zamanda sınav sorularını verme teklifleriyle açığa çıkan ağır bir etik çöküş olduğunu öne sürdü.

Erhalaç, Akademi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada olayın doğrulandığını ima ettiğini ve sadece kınama cezası verilerek suçun hafife alındığını savunarak, Akademi Başkanlığı’nın mağduru polise yönlendirmesini ise sorumluluğu üzerinden atmak olarak değerlendirdi.

Erhalaç, “Elinizde bulgular varsa, bunu doğrudan savcılığa iletmek veya raporunuzu şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşmak sizin görevinizdir” dedi.

“Tüm bu yaşananların siyasi sorumlusu Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise sessizliğini korumaktadır” diyen Erhalaç, “Eğitim Bakanlığı ve Akademi Başkanlığı gereken adımları atmazsa, akademik yıl açılışında karşılarında her türlü sendikal ve hukuksal mücadeleyi vermeye hazır bir KTÖS bulacaklar” ifadelerini kullandı.