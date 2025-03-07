Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’la birlikte belediyenin yaptığı ve devam eden projeleri yerinde inceledi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, incelemeler sırasında Erhürman ve Kırok’a, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Milletvekilleri Ceyhun Birinci ve Sami Özuslu’nın eşlik ettiği belirtildi.

Belediyenin projeleriyle ilgili CTP Genel Başkanı Erhürman’a bilgi veren Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Kırok, çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Catalköy İlkokulu, Alagadi sahil düzenleme, Esentepe girişi su drenajı, aydınlatma, peyzaj ve kaldırım, sahil rekreasyon alanı, Hz. Ömer düzenleme projesi, Esentepe Cami dış duvarları ve oturma grubu düzenlemesi, Esentepe antrenman sahası projeleri gibi birçok projeyle ilgili bilgi alma fırsatı yakalayan Erhürman'ın, Çatalköy-Esentepe Belediyesi’ni çalışmalarından dolayı kutladığı ifade edildi.